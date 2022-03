Bibliothèques Hors les Murs 2022 – Buffon Jardin des Plantes Paris Catégories d’évènement: île de France

Bibliothèques Hors les Murs 2022 – Buffon Jardin des Plantes, 13 juillet 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 13 juillet 2022 au mercredi 24 août 2022 :

La bibliothèque Buffon reprend ses BHLM estivales ! Venez profiter librement de livres pour petits et grands sur les pelouses ombragées, au pied des Grandes Serres du Jardin des Plantes ! Jardin des Plantes 25 rue Geoffroy Saint Hilaire Paris 75005 Contact : 01 55 43 25 25 bibliotheque.buffon@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 Enfants;Littérature;Nature

Jardin des Plantes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

