Bibliothèques hors les murs 2022 : bibliothèque Georges Brassens Jardin place de la Garenne Paris

Paris

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 juillet 2022

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 22 juillet 2022

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 15 juillet 2022

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 08 juillet 2022

de 10h15 à 12h15

Le vendredi 01 juillet 2022

de 10h15 à 12h15

gratuit

Retrouvez les bibliothécaires pour des moments de lecture pour tous dans les parcs et jardins parisiens Tous les vendredis du mois de juillet, retrouvez les bibliothécaires dans le jardin place de la Garenne pour la « Bibliothèque hors les murs » Attention, ce rendez-vous est soumis aux conditions météorologiques et peut être annulé en cas de pluie ou de canicule. Jardin place de la Garenne place de la Garenne Paris 75014 Contact : 0153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

