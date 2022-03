Bibliothèques hors les murs 2022 – bibliothèque Fessart Square Monseigneur-Maillet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bibliothèques hors les murs 2022 – bibliothèque Fessart Square Monseigneur-Maillet, 22 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 22 juin 2022 au mercredi 31 août 2022 :

gratuit

L’équipe de la bibliothèque Fessart et les lecteurs de l’association LIRE vous accueillent pour des lectures en plein air On vous retrouve: du 22 juin au 31 août: le mercredi à 10h45 dans le kiosque du square Monseigneur Maillet (Place des fêtes) avec l’équipe de la bibliothèque Place des fêtes et l’association L.I.R.E. et du 2 au 30 juillet, puis du 27 août au 24 septembre: le samedi à 10h30 Juste à côté de la bibliothèque, devant l’école primaire Fessart, pour une heure du conte pour les enfants de 4 à 7 ans! Square Monseigneur-Maillet Place des fêtes Paris 75019 Contact : 01 42 08 49 15 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequefessart Enfants

Date complète : Bibliocité

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Monseigneur-Maillet Adresse Place des fêtes Ville Paris lieuville Square Monseigneur-Maillet Paris Departement Paris

Square Monseigneur-Maillet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bibliothèques hors les murs 2022 – bibliothèque Fessart Square Monseigneur-Maillet 2022-06-22 was last modified: by Bibliothèques hors les murs 2022 – bibliothèque Fessart Square Monseigneur-Maillet Square Monseigneur-Maillet 22 juin 2022 Paris Square Monseigneur Maillet Paris

Paris Paris