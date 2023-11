Bibliothèques Gourmandes – Belle Époque, Lettres gourmandes Bibliothèque Amélie Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

La bibliothèque Amélie vous fait découvrir le Paris de la Belle Époque au travers des grands écrivains et des cuisiniers.

Proust, Zola et bien d’autres… Les belles plumes aiment se mettre à table, pour écrire comme pour manger.

Autour

de la revue Papilles, éditée par l’association, et d’ouvrages de

cette époque, nous irons du côté de chez Proust, mais aussi à la table des

grands restaurants avec Auguste Escoffier et Karen Blixen ; nous partagerons

les évocations gourmandes de Hyusmans, Rostand, Léon-Paul Fargue. Écriture et

nourriture unies par un même plaisir : celui de la langue.

Monique Calinon, présidente de l’association,

parlera d’Escoffier et lira un extait de Cyrano de Bergerac.

Katherine Khodorowsky, vice-présidente,

présentera Les bonnes des Bouillons Duval, gravure d’après le tableau de

Norbert Goeneutte

Astrid Bouygues, membre du comité des éditions

et du conseil d’administration de l’association, lira Huysmans et/ou Fargue

Sophie

Danis, vice-présidente, parlera des Arts de la

table et des écrivains dans les cafés parisiens.

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

