Bibliothèques et ressources documentaires pour l’histoire de l’art en France : panorama (titre provisoire) Salon Pasteur Lyon, jeudi 27 juin 2024.

Bibliothèques et ressources documentaires pour l’histoire de l’art en France : panorama (titre provisoire) Présentations Jeudi 27 juin, 16h00 Salon Pasteur

La France est riche de très nombreuses bibliothèques spécialisées en histoire de l’art et archéologie. Elles relèvent parfois de musées, dans certains cas de fondations, elles peuvent être privées ou financées par le ministère de la Culture ou encore celui de l’Enseignement supérieur. Pour donner un aperçu de ces ressources, lieux et outils de recherche, plusieurs responsables de structures présentent en 10 minutes l’offre de service et de collections dont ils ont la charge.

Jérôme BESSIERE , Institut national d’histoire de l’art (INHA)

, Institut national d’histoire de l’art (INHA) Catherine GRANGER , Bibliothèque Forney

, Bibliothèque Forney Ewa BOBROWSKA , Terra Foundation for American Art

, Terra Foundation for American Art Stéphanie VERDAVAINE , Bibliothèque Dominique Bozo

, Bibliothèque Dominique Bozo Mikaël PENGAM , Bibliothèque du Musée d’arts de Nantes

, Bibliothèque du Musée d’arts de Nantes Ludivine JAVELAUD , Bibliothèque de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie

, Bibliothèque de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie France NERLICH , Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau du musée d’Orsay

, Centre de ressources et de recherche Daniel Marchesseau du musée d’Orsay Sophie DERROT, Réseau BibArt

Salon Pasteur Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art © INHA, photo Laszlo Horvath, 2018