Bibliothèques de France, un patrimoine pour tous

Médiathèque Marc-Ferro, le samedi 18 septembre

Médiathèque Marc-Ferro, le samedi 18 septembre à 10:00

Des premières bibliothèques de pierre sumériennes et de la bibliothèque d’Alexandrie aux bibliothèques en ligne, l’histoire de ce lieu de conservation et de communication est passionnante. Institution culturelle par excellence, la notion de bibliothèque a beaucoup évolué au cours des siècles. Cette exposition aborde différents thèmes : les bibliothèques religieuses, les cabinets de lecture, la naissance des bibliothèques publiques, l’histoire de la Bibliothèque nationale, l’évolution du public, la formation aux métiers des bibliothèques, le patrimoine architectural des bibliothèques, les bibliothèques dans le monde, la révolution numérique… _Réalisation : Sepia &Bodoni en partenariat avec le Ministère de la Culture et l’Association des bibliothèques de France_ Exposition présentée du 7 au 18 septembre. Médiathèque Marc-Ferro 9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

