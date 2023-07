Rencontre autour du livre : Un oubli sans nom Bibliothèques de Bordeaux Bordeaux, 19 septembre 2023, Bordeaux.

Rencontre autour du livre : Un oubli sans nom Mardi 19 septembre, 18h30 Bibliothèques de Bordeaux Entrée libre

Au printemps 1975, le monde s’offre à une jeunesse effervescente. On écoute Leonard Cohen ou America, on lit Jack Kérouac et Actuel. Tout est possible et le futur s’invente à chaque seconde.

Suzanne veut en être. À 17 ans, elle brûle de larguer les amarres, de fuir la Normandie et ses parents adoptifs. Elle a envie de connaître enfin ses origines et va prendre clandestinement la route vers un village dont le souvenir l’obsède.

Un roman initiatique émouvant sur la quête familiale, qui nous immerge dans l’ivresse des années 70, l’anticonformisme et les utopies communautaires. Mais aussi dans le silence de plomb qui entrave encore l’Espagne, crispée sur d’inavouables secrets, après 40 ans de dictature.

Visiter le site de l’editeur : IN8

Emprunter ce livre à la bibliothèque : Un oubli sans nom de Serge Legrand-Vall

Serge Legrand-Vall est né en 1958 à Montauban. Après une enfance mouvementée et fondatrice en Ariège, il est très tôt attiré par l’ailleurs et les livres. Il suit des études d’arts appliqués à Paris, dont il s’évade régulièrement pour s’initier à l’ethnologie. Il entreprend ensuite une carrière nomade de créatif pour la publicité, de Paris à Toulouse et Bordeaux. Son goût pour l’écriture se concrétise par la parution d’un premier essai en 2005. Il a depuis publié trois romans, dont l’un remarqué par Le Monde des livres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T20:00:00+02:00

