Le défi lecture de l’été Bibliothèques de Bordeaux Bordeaux, 4 juillet 2023, Bordeaux.

Le défi lecture de l’été 4 juillet – 2 septembre Bibliothèques de Bordeaux

Tu as entre 3 et 12 ans ? Ce défi est pour toi !

Relève entre 5 et 20 défis et participe à un grand tirage au sort !

Demande vite ton livret en bibliothèque ou imprime-le ici.

Lis des livres (ou demande à quelqu’un de te les lire) qui correspondent aux défis décrits (par exemple, lis un livre sur ton animal préféré) ou réalise les actions

Quand tu as complété au moins 5 défis, retourne à la bibliothèque pour déposer un ticket pour le tirage au sort final. Plus tu complètes de défis, plus tu reçois de tickets pour le tirage au sort!

N’hésite pas à demander des conseils de lecture aux bibliothécaires ! Le tirage au sort aura lieu le 8 septembre et les gagnant.e.s seront révélé.e.s le 11 septembre.

Un grand merci à nos partenaires qui ont offert des lots pour le tirage au sort :

Un merci tout particulier pour les gros lots au magasin Le Géant des Beaux-Arts, à Cultura Bordeaux-Lac et à Ivazio Island.

Et aussi à Tépacap, le cinéma Utopia, Libraire Comptines, Librairie Au Petit Chaperon Rouge, Talents Hauts, Didier Jeunesse, Les Fourmis rouges, J’aime lire, Hatier Jeunesse, Helvetiq, Little Urban, Rue du Monde, Sarbacane.

Ce jeu est soutenu par le Centre national du livre dans le cadre de Partir en livre

