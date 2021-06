Toulouse Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne, Toulouse Bibliothèque Vivante Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

samedi 3 juillet – 14h30-16h30 Médiathèque St Exupéry – en extérieur sur le parvis Ici les livres ne sont pas de papiers, des personnes réfugiées et migrantes vont raconteront leurs parcours de vie en face à face ! La Bibliothèque Vivante c'est prendre un café avec une personne que vous n'auriez peut-être jamais rencontrée et ainsi, partager des parcours de vie, des points de vue et s'enrichir mutuellement ! Plus d'infos sur www.assoavec.org

