Bibliothèque Vivante Médiathèque Saint-Exupéry, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Toulouse.

Bibliothèque Vivante

Médiathèque Saint-Exupéry, le samedi 3 juillet à 14:30

### Rencontre **Dans le cadre du projet L’Autre Reg’Art, luttons les préjugés envers les migrants et les réfugiés ** Ici les livres ne sont pas de papiers, **des personnes réfugiées et migrantes vont raconteront leurs parcours de vie en face à face** ! La Bibliothèque Vivante c’est prendre un café avec une personne que vous n’auriez peut-être jamais rencontrée et ainsi, partager des parcours de vie, des points de vue et s’enrichir mutuellement ! ### Plus d’infos [Site de la Bibliothèque de Toulouse ](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/bibliotheque-vivante-2/) [Site de l’association AVEC](https://assoavec.org/2021/05/21/l-autre-regart-luttons-contre-les-prejuges-envers-les-migrant-e-s-et-les-refugie-e-s/) ![]() ### Infos pratiques * Le 3 juillet de 14h30 à 16h30 * En extérieur, sur le parvis de la Médiathèque Saint-Exupéry

Entrée libre et gratuite

Culture

Médiathèque Saint-Exupéry 37 Rue du Lot, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-07-03T14:30:00 2021-07-03T16:30:00