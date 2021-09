Toulouse Médiathèque Empalot Haute-Garonne, Toulouse Bibliothèque vivante Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Bibliothèque vivante Médiathèque Empalot, 25 septembre 2021, Toulouse. Bibliothèque vivante

Médiathèque Empalot, le samedi 25 septembre à 15:00

### Échange – Récits de vie Les habitants des quartiers populaires sont des livres vivants : venez découvrir leur récit de vie et partager un moment convivial ! ### Plus d’infos [Site de la Bibliothèque de Toulouse](https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/bibliotheque-vivante-3/)[](http://dehorsdedans.fr/) ![]() ### Infos pratiques Parvis de la Médiathèque Empalot (repli dans la Médiathèque en cas de mauvais temps) le 25 septembre de 15h à 17h.

Entrée libre et gratuite

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France

2021-09-25T15:00:00 2021-09-25T16:59:00

