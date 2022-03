Bibliothèque Vivante Marché de plein vent de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Parcours de femmes** ———————- **Le territoire du Sicoval s’engage en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.** A ce titre, aura lieu à Ramonville, la prochaine édition de la **Bibliothèque Vivante.** ### **Venez écouter leurs histoires.** **Dix femmes s’apprêtent à vous raconter leur vie.** Qu’elles soient battantes, inspirantes ou survivantes, **choisissez comme vous choisiriez un livre dans une bibliothèque, celle dont vous souhaitez découvrir le récit.** Chaque entretien, en tête à tête, dure une vingtaine de minutes. **Un moment d’échange, de sincérité et d’émotion.** **Contact :** * assoavec.org * [avec.asso31@gmail.com](mailto:avec.asso31@gmail.com) * 06.49.82.65.01 * facebook.com/assoAVEC

