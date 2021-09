Mios Mios Gironde, Mios Bibliothèque Vivante : “Femmes exceptionnelles” Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Mios

Bibliothèque Vivante : “Femmes exceptionnelles” Mios, 2 octobre 2021, Mios. Bibliothèque Vivante : “Femmes exceptionnelles” 2021-10-02 – 2021-10-02

Mios Gironde L’Espace de Vie Sociale de l’association Le Roseau vous invite à participer à la 4ème édition de bibliothèque vivante consacrée aux femmes exceptionnelles du territoire !

Vous pourrez rencontrer :

– Adeline CHATENET, la nouvelle carrossière de Mios

– Danielle THIERY, 1ère femme à avoir été nommée commissaire divisionnaire en France

– Aurélie BIGOT fondatrice de l’association « Mon bobo et moi »

– Les Nacoyas qui préparent un Raid Amazone en Thaïlande et bien d’autres encore ! Ouverture de l’après-midi par un discours de Mme MERCIER, présidente de l’association Solidarité Femme Bassin et de Mme MARENZONNI, adjointe à la culture.

L’après-midi se terminera en musique grâce à la participation de jeunes talents miossais les Affinity. L’Espace de Vie Sociale de l’association Le Roseau vous invite à participer à la 4ème édition de bibliothèque vivante consacrée aux femmes exceptionnelles du territoire !

Vous pourrez rencontrer :

– Adeline CHATENET, la nouvelle carrossière de Mios

– Danielle THIERY, 1ère femme à avoir été nommée commissaire divisionnaire en France

– Aurélie BIGOT fondatrice de l’association « Mon bobo et moi »

– Les Nacoyas qui préparent un Raid Amazone en Thaïlande et bien d’autres encore ! Ouverture de l’après-midi par un discours de Mme MERCIER, présidente de l’association Solidarité Femme Bassin et de Mme MARENZONNI, adjointe à la culture.

L’après-midi se terminera en musique grâce à la participation de jeunes talents miossais les Affinity. L’Espace de Vie Sociale de l’association Le Roseau vous invite à participer à la 4ème édition de bibliothèque vivante consacrée aux femmes exceptionnelles du territoire !

Vous pourrez rencontrer :

– Adeline CHATENET, la nouvelle carrossière de Mios

– Danielle THIERY, 1ère femme à avoir été nommée commissaire divisionnaire en France

– Aurélie BIGOT fondatrice de l’association « Mon bobo et moi »

– Les Nacoyas qui préparent un Raid Amazone en Thaïlande et bien d’autres encore ! Ouverture de l’après-midi par un discours de Mme MERCIER, présidente de l’association Solidarité Femme Bassin et de Mme MARENZONNI, adjointe à la culture.

L’après-midi se terminera en musique grâce à la participation de jeunes talents miossais les Affinity. Mairie de Mios dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Autres Lieu Mios Adresse Ville Mios lieuville 44.60331#-0.93154