Atelier – Jeux de société Bibliothèque Viroflay

Samedi 20 janvier 2024, 15h30
Gratuit sur réservation à partir du 5 janvier

Début : 2024-01-20T15:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

La sélection de jeux fera écho à l'exposition « Sur les bancs de l'école » avec des jeux classiques et des jeux plus récents qui s'inspirent de l'école ou lui adressent un clin d'œil.

Bibliothèque
74, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay

