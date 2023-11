Conte – Le flocon de Noël Bibliothèque Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Conte – Le flocon de Noël Bibliothèque Viroflay, 16 décembre 2023, Viroflay. Conte – Le flocon de Noël Samedi 16 décembre, 10h30 Bibliothèque Gratuit. Réservation à partir du 1er décembre au 01 39 24 34 40. Par la Compagnie Airyson. De 1 à 5 ans.

Un joli conte sur l’utilité des mots, pour dire, pour s’exprimer, pour se lier. Une histoire de Noël qui raconte que les plus beaux cadeaux sont parfois les plus insignifiants.

Samedi 16 décembre. A 10h30 pour les 1-3 ans. A 11h30 pour les 4-5 ans. Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

