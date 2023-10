Atelier – Autour de Klimt Bibliothèque Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Atelier – Autour de Klimt Bibliothèque Viroflay, 2 décembre 2023, Viroflay. Atelier – Autour de Klimt Samedi 2 décembre, 15h30 Bibliothèque Gratuit sur réservation à partir du 17 novembre Avec la revue Dada.

Et si en s’inspirant des tableaux de Klimt, de la richesse de leurs motifs et de leurs couleurs lumineuses, les enfants devenaient des maîtres de l’ornementation ? Les toiles de Klimt sont envoûtantes, elles vibrent, scintillent, éblouissent… Après les avoir observées, les enfants créent à leur tour une scène scintillante. Avec la technique de la carte à gratter, le résultat est magique ! Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

