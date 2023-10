Spectacle – L’or bleu Bibliothèque Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Spectacle – L’or bleu Bibliothèque Viroflay, 18 novembre 2023, Viroflay. Spectacle – L’or bleu Samedi 18 novembre, 10h30 Bibliothèque Gratuit sur réservation Depuis l’automne où elle tonne sur les toits, jusqu’au printemps où elle bat dans le cœur des arbres, en passant par l’été où l’eau rage !

A partir de 4 ans. Par Laurent Azuelos.

Réservation à partir du 3 novembre. Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Adresse 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Bibliothèque Viroflay latitude longitude 48.804332;2.176367

Bibliothèque Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/