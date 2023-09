Atelier familial – Jeux de société Bibliothèque Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Atelier familial – Jeux de société Bibliothèque Viroflay, 11 octobre 2023, Viroflay. Atelier familial – Jeux de société Mercredi 11 octobre, 15h30 Bibliothèque Gratuit sur réservation au 01 39 24 34 40 Venez partager un moment convivial autour d’une sélec-tion de jeux de société avec vos enfants à partir de 8 ans. Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

2023-10-11T15:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00 jeux lettres Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Adresse 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Bibliothèque Viroflay latitude longitude 48.804332;2.176367

Bibliothèque Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/