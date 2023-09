Atelier philosophique familial Bibliothèque Viroflay, 7 octobre 2023, Viroflay.

Atelier philosophique familial Samedi 7 octobre, 16h00 Bibliothèque Gratuit sur réservation au 01 39 24 34 40

« La machine à pourquoi ? » suivi d’une brève conférence « Philosopher avec les enfants » Avec Jean-Paul Mongin, fondateur et directeur des éditions des Petits Platons.

Jean-Paul Mongin, lui-même philosophe de formation, a eu la géniale idée de créer une maison d’édition de philosophie destinée au jeune public dès 8 ans. En plus de ses ouvrages, cet après-midi sera l’occasion de le retrouver en personne pour un atelier philosophique à partir de 8 ans, puis une conférence à l’attention des parents et éducateurs.

Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

