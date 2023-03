Contes signés « Louisette » et « Le petit facteur » Bibliothèque Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines

Contes signés « Louisette » et « Le petit facteur » Bibliothèque, 25 mars 2023, Viroflay. Contes signés « Louisette » et « Le petit facteur » Samedi 25 mars, 10h00 Bibliothèque Gratuit sur réservation Un spectacle poétique autourdes souvenirs et des oiseaux, pour les tout-petits et l’histoire d’un facteur qui ne veut pas se lever pour les plus grands. Le tout accompagné de la langue des signes.

Samedi 25 mars à 10h : pour les 1-3 ans.

Samedi 25 mars à 11h30 : pour les 4-5 ans. Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 24 34 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T13:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Adresse 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Age min 1 Age max 5 Lieu Ville Bibliothèque Viroflay

Bibliothèque Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/

Contes signés « Louisette » et « Le petit facteur » Bibliothèque 2023-03-25 was last modified: by Contes signés « Louisette » et « Le petit facteur » Bibliothèque Bibliothèque 25 mars 2023 Bibliothèque Viroflay viroflay

Viroflay Yvelines