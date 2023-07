Bibliothèque Vaugirard : visite guidée du musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bibliothèque Vaugirard : visite guidée du musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 10h30 à 11h30

.Tout public. gratuit Réservations au 01 44 78 80 50 ou sur www.bibliocite.fr/evenements Découvrez l’histoire des égouts de Paris en compagnie d’un guide spécialisé! Accompagnés par un guide , les visiteurs découvriront,

lors d’une visite immersive, le réseau d’assainissement parisien : son histoire,

les métiers de l’assainissement, les enjeux environnementaux et les cycles de

l’eau à différentes échelles. Visiter les égouts de Paris, c’est plonger dans

les entrailles de la ville et explorer sa face cachée. C’est aussi découvrir

l’histoire de ce réseau, intimement liée à l’évolution et à l’architecture des

rues de la capitale. Piétons dans le monde du dessus, nous marchons sur les

plaques d’égout sans y faire attention… Un repérage permet au visiteur, dès l’accès sous

terre, de s’orienter dans le temps, dans le territoire et de découvrir sous ses

pieds, un musée immersif. Il découvre tout au long du parcours

muséographique, des maquettes, des animations pédagogiques interactives et des

multimédias qui aideront petits et grands à saisir de manière ludique les

grands enjeux de l’assainissement parisien d’hier à demain, en mettant en

perspective sa contribution à l’adaptation de la Ville au changement

climatique. Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/l-automne-de-la-science-dans-les-bibliotheques-l-eau-dans-tous-ses-etats-37887

