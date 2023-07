Bébés lecteurs Bibliothèque Vauban Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Bébés lecteurs Bibliothèque Vauban Versailles, 16 novembre 2023, Versailles. Bébés lecteurs 16 novembre et 14 décembre Bibliothèque Vauban Sur inscription 15 jours avant la date. Bibliothèque Vauban 76, rue Champ – Lagarde – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 50 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 87 50 »}] Bibliothèque municipale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T09:30:00+01:00 – 2023-11-16T10:15:00+01:00

2023-12-14T09:30:00+01:00 – 2023-12-14T10:15:00+01:00 © Bibliothèques de Versailles Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Vauban Adresse 76, rue Champ - Lagarde - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Age max 3 Lieu Ville Bibliothèque Vauban Versailles

Bibliothèque Vauban Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/