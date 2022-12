Atelier créatif guirlande en papier Bibliothèque Vauban Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier créatif guirlande en papier Bibliothèque Vauban, 23 février 2023, Versailles. Atelier créatif guirlande en papier Jeudi 23 février 2023, 10h00 Bibliothèque Vauban

Sur inscription 15 jours avant.

Recycle de vieux livres en une jolie guirlande ! De 6 à 10 ans. Bibliothèque Vauban 76, rue Champ – Lagarde – 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 87 50 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ Bibliothèque municipale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T10:00:00+01:00

2023-02-23T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Vauban Adresse 76, rue Champ - Lagarde - 78000 Versailles Montreuil Ville Versailles Age minimum 6 Age maximum 10 lieuville Bibliothèque Vauban Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque Vauban Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Atelier créatif guirlande en papier Bibliothèque Vauban 2023-02-23 was last modified: by Atelier créatif guirlande en papier Bibliothèque Vauban Bibliothèque Vauban 23 février 2023 Bibliothèque Vauban Versailles Versailles

Versailles Yvelines