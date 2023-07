Animation : « Les Bibliolympiades » Bibliothèque Van der Meersch Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Animation : « Les Bibliolympiades » Samedi 14 octobre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque Van der Meersch Gratuit / Sur inscription / En duo dès 4 ans (adulte + enfant OU 2 enfants) A Wasquehal, le sport ne se pratique pas que sur un terrain, mais aussi à la bibliothèque ! Par équipe (un adulte et un enfant OU 2 enfants), venez défier les usagers mais aussi les bibliothécaires à travers des épreuves dans la bonne humeur et les valeurs du sport : baby-foot, mini-golf, Gabaky, Bowling, parcours d'obstacles, quiz … Bibliothèque Van der Meersch 4 rue Pasteur 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France

