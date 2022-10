Conférence « Fourmis, cloportes, abeilles, qui sont les insectes ? » à Wasquehal Bibliothèque Van der Meersch Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

Samedi 15 octobre, 16h00 Bibliothèque Van der Meersch

Gratuit, sans inscription mais places limitées

Conférence « Fourmis, cloportes, abeilles, qui sont les insectes ? » à Wasquehal dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque Van der Meersch 4 rue Pasteur 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France Conférence « Fourmis, cloportes, abeilles, qui sont les insectes? »

Conférence de Yann Margollé de l’Association Le Bestiolarium. Pour tous publics

2022-10-15T16:00:00+02:00
2022-10-15T17:00:00+02:00

2022-10-15T16:00:00+02:00

2022-10-15T17:00:00+02:00 MEL

