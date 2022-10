Exposition sur les Animaux Disparus et La Terre vue d’en haut à Wasquehal Bibliothèque Van der Meersch Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

Exposition sur les Animaux Disparus et La Terre vue d'en haut à Wasquehal
Mardi 11 octobre, 09h00
Bibliothèque Van der Meersch

Gratuit

Exposition sur les Animaux Disparus et La Terre vue d’en haut à Wasquehal dans le cadre des Nuits des bibliothèques Bibliothèque Van der Meersch 4 rue Pasteur 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Nord Hauts-de-France Exposition sur les Animaux Disparus

En partenariat avec le Labo des Histoires et l’autrice Amélie Antoine, les usagers de la bibliothèque ont travaillé sur le portrait de plusieurs animaux en voie d’extinction.

Tout public Exposition La Terre vue d’en haut

En partenariat avec le Labo des Histoires et l’autrice Amélie Antoine, les usagers de la bibliothèque ont réalisé une exposition autour des photographies de la Terre prises par le spationaute Thomas Pesquet.

