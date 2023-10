Scrabble Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau, 25 octobre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Animation SCRABBLE à la bibliothèque municipale de Sainte-Alvère de 16h à 18h mercredi 25 octobre 2023.

Des jeux sont à disposition des amateurs.

En collaboration avec la Gymnastique volontaire alvéroise..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 18:00:00. EUR.

Bibliothèque

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



SCRABBLE activities at the Sainte-Alvère public library from 4pm to 6pm on Wednesday, October 25, 2023.

Games available for amateurs.

In collaboration with Gymnastique volontaire alvéroise.

Actividades de SCRABBLE en la biblioteca pública Sainte-Alvère de 16:00 a 18:00 h el miércoles 25 de octubre de 2023.

Partidas disponibles para aficionados.

En colaboración con la Gymnastique volontaire alvéroise.

SCRABBLE-Animation in der Stadtbibliothek von Sainte-Alvère von 16 bis 18 Uhr am Mittwoch, den 25. Oktober 2023.

Für Interessierte stehen Spiele zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Gymnastik Alvéroise.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT de Périgueux