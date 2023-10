Semaine bien-être à la BU Villejean Santé Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Semaine bien-être à la BU Villejean Santé Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes, 7 novembre 2023, Rennes. Semaine bien-être à la BU Villejean Santé 7 – 9 novembre Bibliothèque universitaire Villejean Santé En partenariat avec le Service Santé des Étudiantes et Étudiants (SSE), la BU Villejean Santé vous propose une série d’ateliers autour de thématiques centrées sur le bien-être des étudiants et des étudiantes. Au programme : Atelier de sophrologie et d’initiation à la cohérence cardiaque le 7 et 9 nov. Shiatsu sur chaise avec les étudiants et étudiantes du SIUAPS le 8 nov. Stand d’informations des étudiants relais santé ERS le 7 nov. Inscription et information à retrouver ici : https://bibliotheques.univ-rennes.fr/actualites/semaine-evenement-la-bu-villejean-sante-le-bien-etre-des-etudiants-et-etudiantes Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Rennes 35043 Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine Bretagne 0223233452 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-villejean-sante https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos;https://www.pinterest.com/busanterennes [{« link »: « https://bibliotheques.univ-rennes.fr/actualites/semaine-evenement-la-bu-villejean-sante-le-bien-etre-des-etudiants-et-etudiantes »}] Bâtiment 14, campus Villejean

Métro : arrêt Villejean Université

Bus 4 : arrêt Gaston Berger Accès libre et gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T12:00:00+01:00 – 2023-11-07T17:00:00+01:00

2023-11-09T13:00:00+01:00 – 2023-11-09T14:00:00+01:00 #bienetre #sophrologie #shiatsu CC by Jeremy Thomas via Unplash Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Bibliothèque universitaire Villejean Santé Adresse 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes latitude longitude 48.116908;-1.697449

Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/