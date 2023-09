Exposition : Ma mobilité internationale Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Tous les ans, pendant les Erasmus Days, les étudiantes et étudiants de l’Université de Rennes sont invité·es à participer à un concours photo en partageant une photo illustrant leur mobilité internationale, en cours ou réalisée l’année précédente.

Cette année, les bilbiothèques universitaires les mettent à l’honneur : découvrez les beaux clichés de l’édition 2022, réalisés par les étudiant·es pendant leur séjour international.

Cette année, le concours photo va être relancé : plus d'informations très bientôt Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Métro : arrêt Villejean Université

Accès libre et gratuit

