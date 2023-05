Atelier : La biblio facile, débuter avec Zotero Bibliothèque universitaire Villejean Santé, 25 mai 2023, Rennes.

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va vous aider à gérer vos références au long cours et va automatiser la production de vos bibliographies : une aide déterminante et un gain de temps considérable dans la rédaction de vos documents universitaires. Nous vous proposons au cours de cet atelier une initiation à l’outil qui pourra être poursuivie lors d’ateliers d’approfondissement.

Des ordinateurs sont fournis par la bibliothèque, mais il est recommandé de venir avec le vôtre pour conserver votre paramétrage après l’atelier.

Merci de vous inscrire pour assister à l’un des ateliers de la BU, qu’il soit sur place ou en ligne.

L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits.

Si l’atelier n’est pas complet, vous pouvez y assister sans être inscrit au préalable : présentez-vous à l’animateur en début de séance.

L’inscription est obligatoire : elle vous permet de réserver une place, elle nous permet de mieux préparer l’atelier.

Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites proposées sur les 3 campus ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

Découvrez la liste des thèmes et inscrivez vous aux ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

