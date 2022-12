Atelier : Smartphones et vie privée Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Étudiants, enseignants, chercheurs, personnels de l’université, personnes extérieures à l’université : vous êtes tous les bienvenus aux ateliers. En cas d’affluence, la priorité est donnée aux membres de l’université

Dans quelle mesure et comment peut-on protéger sa vie privée sur ces objets qui savent tellement de choses sur nous ?

Mises de côté les réticences de certains publics mal à l’aise avec le numérique, rebutés par son coût ou bien certains non-usages militants, le smartphone est devenu un outil de plus en plus indispensable pour gérer ses affaires quotidiennes, pour le meilleur et parfois pour le pire. Dans quelle mesure et comment peut-on protéger sa vie privée sur ces objets qui savent tellement de choses sur nous ?

L’atelier que nous vous proposons a été créé par l’association Exodus Privacy en 2021 et poursuit les objectifs suivants : Appréhender des notions de base d’hygiène numérique en matière de vie privée

Comprendre le fonctionnement de base d’une application Cet atelier est destiné à un public débutant ou non-expert dans l’usage du smartphone. Il est ouvert à toutes et à tous, y compris aux personnes extérieures à l’université. Merci de vous inscrire pour assister à l’un des ateliers de la BU, qu’il soit sur place ou en ligne.

L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits.

Les ateliers de la BU : des formations courtes et gratuites proposées sur les 3 campus ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

