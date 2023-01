Exposition « sur ordonnance génétique ! » Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Exposition « sur ordonnance génétique ! » Bibliothèque universitaire Villejean Santé, 6 mars 2023, Rennes. Exposition « sur ordonnance génétique ! » 6 – 31 mars Bibliothèque universitaire Villejean Santé L’exposition fait découvrir la médecine génomique et son impact sur la santé de demain. Bibliothèque universitaire Villejean Santé 2, avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine Bretagne Accès libre et gratuit

0223233452 https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/bu-villejean-sante https://twitter.com/BURennes1;https://www.youtube.com/channel/UC646ire6cDbkHECOaqAbRQA/videos;https://www.pinterest.com/busanterennes Bâtiment 14, campus Villejean Métro : arrêt Villejean Université Bus 4 : arrêt Gaston Berger La médecine génomique utilise les informations portées par notre génome. Elle s’appuie la lecture, la collecte et l’analyse des données qu’il renferme et permet des soins plus personnalisés. Mais comment tout ça fonctionne-t-il ? Et tout d’abord, qu’est-ce qu’un gène ? L’exposition « Sur ordonnance génétique ! » reprend les fondamentaux de la génétique. Elle explique ce que sont les gènes, le génome, l’ADN, les chromosomes… Elle présente les liens étroits entre patrimoine génétique, histoire et santé personnelle.

