Le documentaire sera projeté le 30 novembre à 19h à la BU Villejean Santé
Accès libre et gratuit

Résumé du film documentaire :

Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, leur éducateur. Leur aventure collective est un cri de liberté. Projection du documentaire « L’Energie Positive des Dieux » de Laeticia Moller le 30 novembre 2022 à 19h à la BU Villejean Santé La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Gratuit sur inscription.

