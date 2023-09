Ateliers olfactifs Bibliothèque universitaire Versailles (UVSQ) Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Ateliers olfactifs Bibliothèque universitaire Versailles (UVSQ) Versailles, 6 novembre 2023, Versailles. Ateliers olfactifs 6 – 14 novembre Bibliothèque universitaire Versailles (UVSQ) Entrée libre Découvrez les univers subtils du parfum, des arômes et des cosmétiques en participant à 3 ateliers olfactifs et interactifs animés par des étudiant.es en deuxième année du master FESAPCA de l'UVSQ. Contribuez également à la création d'un tableau de recyclage artistique avec les éléments utilisés durant ces ateliers. Bibliothèque universitaire Versailles (UVSQ) 45 Av. des États Unis, 78000 Versailles

