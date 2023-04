L’Europe en un clin d’oeil à l’Université de Perpignan Via Domitia Bibliothèque universitaire Université Perpignan via Domitia Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

L’Europe en un clin d’oeil à l’Université de Perpignan Via Domitia Bibliothèque universitaire Université Perpignan via Domitia, 5 mai 2023, Perpignan. L’Europe en un clin d’oeil à l’Université de Perpignan Via Domitia 5 – 26 mai Bibliothèque universitaire Université Perpignan via Domitia Le Centre EUROPE DIRECT Pyrénées propose l’exposition « l’Europe en un clin d’œil » dans le cadre du Joli Mois de l’Europe à Perpignan.

Exposition réalisée par la Représentation de la Commission européenne en France en partenariat avec le réseau EUROPE DIRECT.

L’exposition explique de manière pédagogique et illustrée le fonctionnement de l’Union européenne et de ses institutions, son histoire, ses priorités, son budget 2021-2027. Bibliothèque universitaire Université Perpignan via Domitia 52 avenue Paul Alduy Perpignan Perpignan 66860 Moulin à Vent Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T09:00:00+02:00 – 2023-05-05T17:00:00+02:00

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T17:00:00+02:00

