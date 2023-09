Cryptoriagami – La vie pliée des champignons Bibliothèque universitaire Saint-Quentin-en-Yvelines Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Cryptoriagami – La vie pliée des champignons Bibliothèque universitaire Saint-Quentin-en-Yvelines Guyancourt, 16 octobre 2023, Guyancourt. Cryptoriagami – La vie pliée des champignons 16 octobre – 11 décembre Bibliothèque universitaire Saint-Quentin-en-Yvelines Entrée libre Entrez dans un univers magique à travers une exposition où l’artiste plieur froisseur, Vincent Floderer, donne vie au papier en recréant la nature. Arbres, champignons, anémones… L’artiste fait ainsi écho entre la diversité des formes réalisées grâce aux techniques de pliage de papier froissé et toute la diversité des formes que la nature peut elle-même créer. Bibliothèque universitaire Saint-Quentin-en-Yvelines 45 Bd Vauban, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T08:30:00+02:00 – 2023-10-16T19:00:00+02:00

exposition art Détails Catégories d'Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque universitaire Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse 45 Bd Vauban, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt

