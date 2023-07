EXPOSITION – MÉMOIRES VIVES : ALFRED NAKACHE, LE NAGEUR D’AUSCHWITZ Bibliothèque Universitaire Metz, 16 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

L’exposition retrace le parcours exceptionnel d’Alfred Nakache, ce sportif français qui a battu des records du monde au nom de la France, qui a été exclu de la société française par les lois de Vichy et qui, malgré sa déportation, a su trouver la force de revenir au plus haut niveau de la natation.

En hommage à cette force de résilience et d’acquiescement à la vie, l’artiste Isabelle Adelus & Suran, également commissaire de l’exposition, a souhaité ponctuer la présentation didactique par quelques œuvres originales – offrandes poétiques d’arts plastiques – directement inspirées par ce parcours, pour que sa mémoire vive, revive et fasse vivre.

En partenariat avec l’Université de Lorraine et le Mémorial de la Shoah

Avec le soutien financier de l’Union Européenne, du Ministère de la Culture, de la Région Grand Est, du Département de la Moselle, de la Ville de Metz, de la Ville de Montigny les Metz, du Consistoire israélite de la Moselle, de la Communauté israélite de Metz, des sociétés Benedic, BPALC, Demathieu Bard et KPMG et des associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France et B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer. Tout public

Vendredi 2023-10-16 08:00:00 fin : 2023-11-15 19:00:00. 0 EUR.

Bibliothèque Universitaire Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



The exhibition retraces the exceptional career of Alfred Nakache, the French athlete who broke world records in the name of France, was excluded from French society by the Vichy laws and, despite being deported, found the strength to return to swimming at the highest level.

As a tribute to this strength of resilience and acquiescence to life, the artist Isabelle Adelus & Suran, who also curated the exhibition, wished to punctuate the didactic presentation with a few original works – poetic offerings of plastic art – directly inspired by this journey, so that his memory lives on, revives and brings to life.

In partnership with the Université de Lorraine and the Mémorial de la Shoah

With financial support from the European Union, the French Ministry of Culture, the Région Grand Est, the Département de la Moselle, the Ville de Metz, the Ville de Montigny les Metz, the Consistoire israélite de la Moselle, the Communauté israélite de Metz, the companies Benedic, BPALC, Demathieu Bard and KPMG, and the associations AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France and B’nai Brith Elie Bloch et Armand Kraemer

La exposición recorre la excepcional trayectoria de Alfred Nakache, deportista francés que batió récords mundiales en nombre de Francia, fue excluido de la sociedad francesa por las leyes de Vichy y, a pesar de ser deportado, encontró la fuerza necesaria para volver a nadar al más alto nivel.

Como homenaje a esta fuerza de resiliencia y aquiescencia a la vida, la artista Isabelle Adelus & Suran, comisaria también de la exposición, ha querido puntuar la presentación didáctica con algunas obras originales -ofrendas poéticas en las artes visuales- directamente inspiradas en este viaje, para que su memoria perviva, reviva y dé vida.

En colaboración con la Universidad de Lorena y el Memorial de la Shoah

Con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura, la Región del Gran Este, el Departamento del Mosela, la Ciudad de Metz, la Ciudad de Montigny les Metz, el Consistorio Judío del Mosela, la Comunidad Judía de Metz, las empresas Benedic, BPALC, Demathieu Bard y KPMG y las asociaciones AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ Francia y B’nai Brith Elie Bloch y Armand Kraemer

Die Ausstellung zeichnet den außergewöhnlichen Lebensweg von Alfred Nakache nach, dem französischen Sportler, der im Namen Frankreichs Weltrekorde brach, durch die Vichy-Gesetze aus der französischen Gesellschaft ausgeschlossen wurde und trotz seiner Deportation die Kraft aufbrachte, zum höchsten Niveau des Schwimmsports zurückzukehren.

Als Hommage an diese Kraft der Resilienz und der Zustimmung zum Leben wollte die Künstlerin Isabelle Adelus & Suran, die auch Kuratorin der Ausstellung ist, die didaktische Präsentation mit einigen Originalwerken – poetischen Opfern der bildenden Kunst – unterbrechen, die direkt von diesem Weg inspiriert wurden, damit die Erinnerung daran weiterlebt, wiederbelebt wird und die Menschen weiterleben lässt.

In Partnerschaft mit der Université de Lorraine und dem Mémorial de la Shoah

Mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union, des Kulturministeriums, der Region Grand Est, des Département Moselle, der Stadt Metz, der Stadt Montigny les Metz, des Consistoire israélite de la Moselle, der Communauté israélite de Metz, der Unternehmen Benedic, BPALC, Demathieu Bard und KPMG sowie der Vereine AEPJ, FJF, FSJU, JECPJ France und B’nai Brith Elie Bloch und Armand Kraemer

