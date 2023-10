CONCERT – DUO BOGHOSSIAN / MURAYAMA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE Metz, 13 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

DUO BOGHOSSIAN / MURAYAMA [France/Japon]

Hervé Boghossian guitare

Seijiro Murayama batterie

Rencontre entre deux activistes de l’improvisation. Hervé Boghossian est compositeur et musicien basé à Marseille. En solo, il se consacre principalement à une série de longues compositions pour guitare acoustique. Il provoque régulièrement des rencontres avec des musiciens, dont le dernier en date avec Seijiro Murayama. Ce batteur japonais a traversé les années 80 aux cotés de Keiji Haino, et KK Null puis les 90’s avec Fred Frith, Tom Cora, .. et continue pleinement son activité de manière radicale et minimale.. Tout public

Vendredi 2023-10-13 12:12:00 fin : 2023-10-13 13:12:00. 0 EUR.

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



DUO BOGHOSSIAN / MURAYAMA [France/Japan] [France/Japan

Hervé Boghossian guitar

Seijiro Murayama drums

A meeting between two improvisation activists. Hervé Boghossian is a composer and musician based in Marseille. As a soloist, he devotes most of his time to a series of extended compositions for acoustic guitar. He regularly arranges encounters with musicians, most recently with Seijiro Murayama. This Japanese drummer traversed the 80s with Keiji Haino and KK Null, then the 90s with Fred Frith, Tom Cora, … and continues his activity in a radical and minimal way.

DUO BOGHOSSIAN / MURAYAMA [Francia/Japón] [Francia/Japón

Hervé Boghossian guitarra

Seijiro Murayama batería

Un encuentro entre dos activistas de la improvisación. Hervé Boghossian es un compositor y músico afincado en Marsella. En solitario, se dedica principalmente a una serie de composiciones largas para guitarra acústica. Organiza regularmente encuentros con músicos, el más reciente con Seijiro Murayama. Este batería japonés pasó los años 80 con Keiji Haino y KK Null, luego los 90 con Fred Frith, Tom Cora, etc., y sigue trabajando de forma radical y minimalista.

DUO BOGHOSSIAN / MURAYAMA [Frankreich/Japan]

Hervé Boghossian Gitarre

Seijiro Murayama Schlagzeug

Begegnung zwischen zwei Aktivisten der Improvisation. Hervé Boghossian ist Komponist und Musiker mit Sitz in Marseille. Als Solist widmet er sich vor allem einer Reihe von langen Kompositionen für akustische Gitarre. Er provoziert regelmäßig Begegnungen mit anderen Musikern, zuletzt mit Seijiro Murayama. Dieser japanische Schlagzeuger hat die 80er Jahre an der Seite von Keiji Haino und KK Null und die 90er Jahre mit Fred Frith, Tom Cora, … durchlebt und setzt seine Tätigkeit auf radikale und minimale Weise fort.

Mise à jour le 2023-10-02 par AGENCE INSPIRE METZ