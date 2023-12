MUSIQUE AU CLAIR DE LUNE Bibliothèque Universitaire Le Mans, 18 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18 22:00:00

Les élèves de cycles spécialisés de la classe de musique de chambre du Conservatoire du Mnas donnent un concert.

Les Nuits de la lecture est un évènement national organisées par le Centre national du livre, qui à pour but d’encourager la lecture et de favoriser le plaisir de lire, cette année la thématique abordé est celle du corps, ce thème nous rappelle combien il est précieux, ce corps, et toujours en action, que l’on bouge ou simplement que l’on écrive, que l’on lise ou que l’on écoute…

À cette occasion, la Bibliothèque Universitaire du Mans propose un programme varié, musique, jonglerie-équilibre, atelier d’écriture, lectures, exposition et jeux , de 18h à 22h.

Retrouvez, à partir de 18h de courtes pièces jouées par Wladimir BOUCKAERT – chant, Marie-Lou POYET-POULLET – clarinette, Yukihiro IKEDA – hautbois, Thomas DUFAY – percussions, Maelys ROUSSEAU – piano, Achille BOUTHORS – saxophone, Charly HAMARD – tuba, Guillaume GROS – violoncelle, élèves de cycles spécialisés en classe de musique de chambre du Conservatoire du Mans.

Bibliothèque Universitaire Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



