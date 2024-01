DE CORPS EN CORPS: UNE HISTOIRE DE NORMES Bibliothèque Universitaire Le Mans, lundi 8 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Début : 2024-01-08 08:30:00

fin : 2024-01-20 22:00:00

Cette exposition, réalisée à l’occasion des Nuits de la lecture 2024 sur le corps, est le fruit du travail des étudiants en master 1 Histoire, civilisations et patrimoine. Elle s’appuie sur les ressources du projet DicoPolHis et d’une réflexion collective sur les normes corporelles. Elle s’accompagne d’un jeu de cartes et de temps de visites guidées !

A noter : jeudi 18 janvier c’est la nuit de la lecture à la Bibliothèque universitaire, ateliers divers et concerts au programme, ainsi qu’une présentation de l’exposition par les étudiants à 19h.

Bibliothèque Universitaire Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



