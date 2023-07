Exposition « L’Art et la Cité » à la Bibliothèque universitaire Bibliothèque universitaire Le Creusot Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire Exposition « L’Art et la Cité » à la Bibliothèque universitaire Bibliothèque universitaire Le Creusot Le Creusot, 17 septembre 2023, Le Creusot. Exposition « L’Art et la Cité » à la Bibliothèque universitaire Dimanche 17 septembre, 14h00 Bibliothèque universitaire Le Creusot Entrée libre La Bibliothèque universitaire Le Creusot, ancienne halle industrielle, sera ouverte à la visite le dimanche 17 septembre, de 14h à 18h. Les visiteurs pourront y découvrir l’exposition « L’Art et la Cité ».

Découvrez la ville comme lieu de narration artistique, tour à tour fictionnelle, monumentale, inhumaine ou surréaliste, théâtre des révolutions et futuriste.

À travers une sélection d'œuvres provenant du fonds d'estampes de l'Arc – Scène Nationale Le Creusot, nous vous proposons un parcours dans l'espace de la cité, vue par de grands noms des arts visuels de 1960 à 1990.

