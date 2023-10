Lecture musicale par Liz Berry bibliothèque universitaire du campus Pont-de- Bois Villeneuve-d’Ascq, 18 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Laissez-vous emporter par Liz Berry au cours de cette lecture musicale le jeudi 19 octobre à 18h00 au Campus Pont-de-Bois.

Dans le cadre du colloque : Nord, Sud, Est, Ouest dans la littérature et les arts britanniques (XXe-XXIe siècles) organisé par Claire Hélie.

Qu’elle parle de maternité, de la conception à l’accouchement, du paysage post- industriel de sa région des West Midlands, ou de la poésie aux accents dialectaux, Liz Berry ne parle que d’amour. Dans cette lecture musicale et bilingue, la poétesse nous emmènera de Birmingham au Canada, à la poursuite du mot juste pour dire notre rapport à l’autre et au monde dans toute sa complexité.

Alice Braun est maîtresse de conférences en anglais, Université Paris Nanterre.

Claire Hélie est maîtresse de conférences en anglais, laboratoire Cecille, Université de Lille.

bibliothèque universitaire du campus Pont-de- Bois Rue du Barreau 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

