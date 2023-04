Présentez votre sujet de thèse en bande dessinée Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 4 mai 2023, Orsay.

Présentez votre sujet de thèse en bande dessinée 4 mai – 29 juin, les jeudis Bibliothèque Universitaire d’Orsay Sur inscription avant le 28 avril 2023 à partir du catalogue Adum

Accompagné·e d’une professionnelle de la médiation scientifique et de l’illustration : vous apprendrez à clarifier et schématiser vos idées pour réaliser un storyboard explicatif et créatif de votre sujet de thèse. Vous utiliserez la narration de la bande dessinée comme medium pour vulgariser un sujet scientifique.

Dans cette formation, vous apprendrez à vulgariser des connaissances scientifiques pointues à destination d’un public non-initié et non-académique, à synthétiser vos idées en les associant à une image, le tout en échangeant et formulant des retours constructifs.

Vous avez jusqu’au 28 avril pour vous inscrire sur Adum. La formation fait partie du parcours « Carrières de docteurs : Médiation, communication et journalisme scientifique ».

Programme :

Atelier 1 (présentiel): Rencontre du groupe, initiation à la BD scientifique et à ses outils visuels

*Inter-séance en individuel

Atelier 2 (visio) : Schématiser ses pensées par le dessin et cas pratique « Modéliser pour mieux expliquer »

*Inter-séance en individuel

Atelier 3 (visio) : Sélection des idées clés, montrer et dire

*Inter-séance en individuel

Atelier 4 (présentiel) : Construction du storyboard et découpage

*à programmer avec la formatrice

La formatrice :

Depuis 2018, Alice Varoquaux exerce comme illustratrice pour des entreprises et des instituts de recherche comme le CEA, le CNRS, l’Institut INES ou encore Thalès Alenia Space. Elle met désormais ses études scientifiques et son expérience d’ingénieure au service de la vulgarisation & la communication scientifique et technique. Vous voulez voir son travail ? C’est ici : https://www.waliz.fr/

La recherche sort de sa bulle

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet « La recherche sort de sa bulle ». Prenez connaissance des éditions précédentes ici : http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/decouvrir/la-recherche-sort-de-sa-bulle/

Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.waliz.fr/ »}, {« link »: « http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/decouvrir/la-recherche-sort-de-sa-bulle/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T14:00:00+02:00 – 2023-05-04T17:00:00+02:00

2023-06-29T14:00:00+02:00 – 2023-06-29T17:00:00+02:00

BD vulgarisation scientifique