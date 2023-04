Atelier bien-être Bibliothèque Universitaire d’Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Atelier bien-être Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 13 avril 2023, Orsay. Atelier bien-être Jeudi 13 avril, 13h00 Bibliothèque Universitaire d’Orsay Entrée libre Besoin d’une parenthèse dans la préparation des examens ou dans votre travail ?

Venez vous détendre quelques minutes à l’atelier libre dans le hall de la BU Orsay ce jeudi après-midi.

Deux professionnelles seront à votre disposition pour vous apporter un moment de relaxation : réflexologie, sophrologie, massage assis.

Le Service de Santé des Étudiant.e.s (SSE) sera également présent pour répondre à vos questions. Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T13:00:00+02:00 – 2023-04-13T17:00:00+02:00

