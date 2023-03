Séminaire « Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ? » Bibliothèque Universitaire d’Orsay Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Orsay

Séminaire « Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ? » Bibliothèque Universitaire d’Orsay, 16 mars 2023, Orsay. Séminaire « Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ? » Jeudi 16 mars, 10h00 Bibliothèque Universitaire d’Orsay La troisième séance du séminaire « Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ? » a lieu le 16 mars 2023 de 10h à 12h à la bibliothèque universitaire d’Orsay. Elle porte sur le thème :

Changer les méthodes et les thèmes de recherche ?

Lieu exact : Rue du Doyen G. Poitou – bât. 407 – Salle de conférences (rdc) 91400 Orsay

Format : Entrée libre en présentiel, inscription obligatoire pour la visioconférence. Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T10:00:00+01:00 – 2023-03-16T12:00:00+01:00

2023-03-16T10:00:00+01:00 – 2023-03-16T12:00:00+01:00 séminaire climat TC MSH

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Bibliothèque Universitaire d'Orsay Adresse Bâtiment 407 - rue du Doyen Georges Poitou - Orsay Ville Orsay Departement Essonne Lieu Ville Bibliothèque Universitaire d'Orsay Orsay

Bibliothèque Universitaire d'Orsay Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Séminaire « Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ? » Bibliothèque Universitaire d’Orsay 2023-03-16 was last modified: by Séminaire « Réchauffement climatique, alertes environnementales : va-t-on faire de la recherche autrement ? » Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bibliothèque Universitaire d'Orsay 16 mars 2023 Bibliothèque Universitaire d'Orsay Orsay Orsay

Orsay Essonne