Conférence : à la recherche des origines : redécouvrir l'histoire du campus vallée
Jeudi 13 octobre, 14h30
Bibliothèque Universitaire d'Orsay

Conférence marchée, si le temps le permet, sur le campus d’Orsay vallée pour découvrir son histoire avec la chercheuse Emilia Robin. Bibliothèque Universitaire d’Orsay Bâtiment 407 – rue du Doyen Georges Poitou – Orsay Corbeville Orsay 91400 Essonne Île-de-France Jardin botanique, fourmilière scientifique, lieu de vie et

d’études, le campus d’Orsay est tout cela à la fois. Mais comment

s’est-il construit? Entre promenade et conférence, cette visite remonte

le temps et explore les logiques immobilières, scientifiques et

administratives qui ont structuré l’histoire de la faculté des

sciences.

2022-10-13T14:30:00+02:00

2022-10-13T16:00:00+02:00

