Temporalité francophone caribéenne Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

Temporalité francophone caribéenne Bibliothèque universitaire de Saint-Claude, 23 mars 2023, Besançon. Temporalité francophone caribéenne Jeudi 23 mars, 10h30 Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Entrée libre et gratuite Communications et poésies autour des ouvrages suivants: « Bain de lune » de Yannick Lahens et « L’île et une nuit » de Daniel Maximin.

Groupe de 20 étudiants de L2 Lettres de la faculté Roger Toumson à Saint-Claude (Guadeloupe). Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Avenue du Maréchal Foch Besançon 25000 Rue Battant Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T10:30:00+01:00 – 2023-03-23T12:00:00+01:00

2023-03-23T10:30:00+01:00 – 2023-03-23T12:00:00+01:00 © LPLT / Wikimedia Commons

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Adresse Avenue du Maréchal Foch Ville Besançon Departement Doubs Lieu Ville Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Besançon

Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Temporalité francophone caribéenne Bibliothèque universitaire de Saint-Claude 2023-03-23 was last modified: by Temporalité francophone caribéenne Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Bibliothèque universitaire de Saint-Claude 23 mars 2023 Besançon Bibliothèque universitaire de Saint-Claude Besançon

Besançon Doubs