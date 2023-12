Concours créatif EUPeace Bibliothèque Universitaire de l’Inspe Limoges, 23 janvier 2024, Limoges.

Concours créatif EUPeace Mardi 23 janvier 2024, 17h30 Bibliothèque Universitaire de l’Inspe Ouvert à tous publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T17:30:00+01:00 – 2024-01-23T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-23T17:30:00+01:00 – 2024-01-23T19:00:00+01:00

Vous aimez dessiner, peindre, découper, coller, etc… Alors, n’hésitez pas !

Pour participer vous devez créer un poster ou une affiche, au format A3, soit sur un pays d’Europe, soit sur le thème de la paix, de la justice ou des sociétés inclusives. Peu importe votre technique ! Laissez libre cours à votre créativité !

L’Université de Limoges s’étant engagée dans un grand projet européen portant le nom de EUPeace, elle proposera, sur le long terme, différentes activités, expositions, des ateliers, des modules de formation et développera les mobilités entre les universités partenaires.

Merci de déposer vos créations à la BU de l’INSPE de Limoges, le mercredi 17 janvier au plus tard, pour permettre une mise en place de l’exposition. Vous devez inscrire votre nom, prénom, votre parcours de formation ainsi que votre adresse unilim au dos de votre création.

Tout participant à ce concours est convié au vernissage qui aura lieu à cette même BU, le mardi 23 janvier, à 17h30, en présence des partenaires européens. La remise des lots aura lieu, ce même soir, à la suite de l’annonce des résultats du concours.

Plusieurs lots sont à gagner comme des places de concert, de cinéma, etc… grâce au soutien du service culturel de l’université.

De même, l’ensemble des posters créés feront l’objet d’une exposition pendant le Festival de la création artistique et culturelle/JACES 2024 organisé par le Service Culturel.

Pour plus d’informations, contactez Sandrine SIMON.

Bibliothèque Universitaire de l’Inspe 209 Bd de Vanteaux, 87000 Limoges Limoges 87000 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.eupeace.eu/ »}]