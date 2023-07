Découvrez des trésors patrimoniaux Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Découvrez des trésors patrimoniaux Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales Nancy, 15 septembre 2023, Nancy. Découvrez des trésors patrimoniaux Vendredi 15 septembre, 12h30, 17h15 Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales Gratuit, sur inscription Découvrez une sélection de beaux livres anciens, rares et précieux, et entrez dans les coulisses du sous-sol de la bibliothèque universitaire de Lettres de Nancy, où se cache la réserve précieuse. Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales 46 avenue de la Libération, 54000 Nancy Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 72 74 09 80 http://bu.univ-lorraine.fr/bibliotheques/bu-lettres-sciences-humaines-et-sociales [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-jep-2023-decouverte-des-tresors-patrimoniaux-a-la-bu-lettres-de-nancy-664626895937 »}] La Bibliothèque Universitaire de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nancy a été réalisée en même temps que le campus, au début des années 1960, par les architectes Jacques (1904-1985) et Michel (1905-1975) André. À la fin du XXe siècle, vers 1995, les besoins d’usage nécessitent un agrandissement qui est confié à l’architecte Jean-Luc André, né en 1939, fils de Michel André. C’est à cette occasion que l’extension de la bibliothèque fait l’objet d’une commande au titre du 1 % artistique, réalisée par la plasticienne Cécile Bart en 1995. Bus T2. Arrêts : Place Godefroy de Bouillon / Campus Lettres Nancy. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T12:30:00+02:00 – 2023-09-15T13:15:00+02:00

2023-09-15T17:15:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00 BU Lorraine Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales Adresse 46 avenue de la Libération, 54000 Nancy Ville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales Nancy

Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences humaines et sociales Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/