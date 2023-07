Les instruments scientifiques anciens : un patrimoine méconnu Bibliothèque Universitaire de Grandmont Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Les instruments scientifiques anciens : un patrimoine méconnu Bibliothèque Universitaire de Grandmont Tours, 16 septembre 2023, Tours. Les instruments scientifiques anciens : un patrimoine méconnu Samedi 16 septembre, 09h00 Bibliothèque Universitaire de Grandmont Qu’est-ce qu’un saccharimètre de soleil, un galvanomètre de Bourbouze ? Découvrez les instruments scientifiques anciens de l’université de Tours, et les liens étroits établis entre chercheurs et artisans dès le 18e siècle, dont ces objets portent le témoignage. Bibliothèque Universitaire de Grandmont Campus de Grandmont 37200 Tours Tours 37170 Grandmont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 36 72 78 https://bibliotheques.univ-tours.fr/ La bibliothèque universitaire de Grandmont (Université de Tours, faculté des sciences et techniques) vous propose de découvrir ses instruments scientifiques patrimoniaux (XVIIIe – XXe siècles). Bus Fil Bleu ligne 2 arrêt grandmont ou 5 arrêt Arsonval Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 Service commun de documentation de l’Université de Tours Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Bibliothèque Universitaire de Grandmont Adresse Campus de Grandmont 37200 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Universitaire de Grandmont Tours

Bibliothèque Universitaire de Grandmont Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/